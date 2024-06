Raposo Tavares deve receber manifestação neste domingo (9); saiba o motivo

Protesto está marcado para iniciar às 9h

Raposo Tavares. Foto: Reprodução

Moradores, movimentos sociais, partidos políticos e ativistas de diversas vertentes organizam um ato para este domingo (9) no km 18 da rodovia Raposo Tavares.





A manifestação, chamada de “ocupa Raposo”, está marcada para iniciar às 9h.





O protesto é contra o projeto 'Nova Raposo', que prevê a instalação de pedágios na rodovia, além de duplicação, faixas adicionais e vias marginais.









O movimento diz que o projeto vai devastar áreas verdes, demolir moradias, escolas e empresas que têm no entorno.





O grupo ainda reivindica a falta de audiências públicas efetivas sobre a nova proposta do governo de São Paulo e também que o Metrô Cotia (Linha 22- Marrom) “saia do papel e vire realidade”.



"A solução do trânsito da Raposo passa pela ampliação da oferta de transportes públicos. Queremos melhorias na Raposo, sem pedágios, mas com transportes de massa", diz Alex da Força, um dos organizadores do ato.





Cartaz da manifestação divulgado nas redes sociais