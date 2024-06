Show na neve, bonecos temáticos e mais: São Roque recebe ‘3º Inverno Encantado’

Evento ocorrerá entre os dias 21 de junho e 11 de agosto

Foto: Divulgação

A Vila Don Patto, complexo com natureza, lazer e gastronomia localizada no Km 2,5 do Roteiro do Vinho, em São Roque, destaca a terceira edição do projeto “Inverno Encantado”, entre os dias 21 de junho e 11 de agosto.





A Vila manterá a tematização de geleiras por toda área da La Piazza (A Praça), região central do complexo, onde será apresentada a nova atração, a Ice Bubble (experiência fotográfica em uma bolha de ar), espaços instagramáveis, personagens e bonecos temáticos, e diariamente um pocket show teatral interativo onde no final acontece de forma lúdica um show de neve em comemoração à estação de inverno.





Os personagens presentes para encantar o público serão comandados pelo apresentador “Nevado”. Neste encontro “Floquinho” e “Friaca” convidam a todos para um grande show e os bonecos “Pinguim”, “Urso” Polar”, “Iete” e Boneco de Neve” marcam presença também.





SERVIÇO:





VILA DON PATTO

INVERNO ENCANTADO – O SHOW DA NEVE

ONDE: Estrada do Vinho, KM 2,5 - Jardim Villaça, São Roque – SP.

Informações: (11) 4711-3001.

Estacionamento: R$12,00 (a diária p/ carros, motos, vans e pedestres). Não é permitido a entrada de ônibus (veículo).