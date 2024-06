Protesto na Raposo Tavares está confirmado para este domingo (9); saiba detalhes

Movimento reivindica a suspensão do projeto Nova Raposo, que prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada

Concentração será no km 18,5. Foto: Google Street Views

A manifestação 'Ocupa Raposo', contra o projeto Nova Raposo, está confirmada para este domingo (9). O projeto do governo de São Paulo prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada.

A concentração do ato está marcada para às 9h, no km 18,5 da rodovia, em frente ao supermercado Barbosa. Segundo o movimento, haverá caminhada em um trecho da rodovia, mas sem impedir o fluxo de veículos.O movimento, chamado de “Nova Raposo, Não”, é composto 105 entidades (associações de moradores, coletivos ambientalistas e diversas organizações) do trecho que pode ser impactado com o projeto Nova Raposo.A principal reivindicação do movimento é a suspensão do projeto Nova Raposo. Segundo a organização, foram realizadas apenas duas audiências públicas para tratar sobre o projeto, uma no DER, com menos de dez pessoas, e outra no município de Vargem Grande, no período de um mês.diz texto da divulgação do ato.De acordo com a organização, esta semana, o secretário de Parceria e Investimentos, Rafael Benini, responsável pelo projeto de concessão, recebeu duas comitivas do movimento e disse que não poderia suspender o projeto, por questões de prazos previstos para uma nova licitação de concessionária.Até o momento, o movimento coletou mais de 16 mil assinaturas virtuais e realizou quatro plenárias, duas delas presenciais com mais de 100 lideranças.Foram realizadas duas audiências públicas, uma na Alesp e outra na Câmara Municipal de Cotia.O movimento diz que, apesar dos convites feitos os representantes do governo do estado, via Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e Secretaria de Parcerias Investimentos, responsável pelo projeto de concessão, ninguém compareceu.Questionada pelo, adisse que o projeto teve mais de 30 dias de consulta pública, refutando o argumento de que a população não foi ouvida. disse.Ainda de acordo com a secretaria, ao todo, a consulta pública rendeu quase duas mil contribuições e sugestões da população.Sobre os pedágios, que serão cobrados via sistema free flow, a pasta explicou quea cobrança será realizadaO trecho entre Cotia e São Paulo, segundo a secretaria, contará com vias marginais “onde não será realizada a cobrança tarifária."