Paróquias de Cotia iniciam suas quermesses neste final de semana; veja programação completa

Músicas, danças, comidas típicas e brincadeiras para toda a família; confira

Quem não gosta das típicas comidas, danças e do clima de São João? As tradicionais festas juninas chegaram, e com elas uma programação especial.

Por meio da Diocese de Osasco, as Paróquias do município promovem as quermesses e envolvem as comunidades para uma divertida celebração para os três santos populares do mês junino: Santo Antônio, São Pedro e São João.Sendo assim, um evento que marca a cultura popular e regional da cidade.Este final de semana, se inicia o arraial da Paróquia Santo Antônio da Granja Viana, situada na rua Santo Antônio, 486 – Vila Santo Antônio.As festas estão marcadas para os dias 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 de junho. Sempre aos sábados, das 17h às 23h, e aos domingos, das 17h às 22h.Já no bairro do Atalaia, a Paróquia São Pio X, localizada na Estr. Morro Grande, 138, também estará em festa até o final do mês, com a sua 56º Festa Junina.As músicas, danças e brincadeiras, começam às 18h.Em Caucaia do Alto, as barracas típicas serão montadas nos dias 6 e 7 de julho, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, que fica na rua José Manuel de Oliveira, 105, prometendo movimentar os munícipes com quadrilhas caipiras, santa missa, show de prêmios e musical [veja programação abaixo].Serviço:Festas de São João 20248 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 de junhoSábados: das 17h às 23h | Domingos: das 17h às 22hLocal: Paróquia Santo Antônio da Granja VianaEndereço: R. Santo Antônio, 486, Vila Santo Antônio – Granja VianaTodos os sábados e domingos do mês de junhoHorário: às 18hLocal: Paróquia São Pio XEndereço: Estr. Morro Grande, 138 – Atalaia6 de julho (sábado) | Horário: às 17h: Santa Missa | às 18h: Barracas Típicas, Quadrilhas e Show Musical7 de julho (domingo) | Horário: às 16h: Santa Missa | às 17h: Barracas Típicas e Show de PrêmiosLocal: Paróquia Nossa Senhora Imaculada ConceiçãoEndereço: R. José Manuel de Oliveira, 105 – Caucaia do Alto