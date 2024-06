Mavie, filha de Neymar é batizada em Cotia

Cerimônia foi realizada neste sábado (8).

Reprodução/Redes Sociais

Neste sábado (8), a Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancard foi batizada em uma cerimônia na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, conhecida como Arautos do Evangelho. O local fica na divisa de Cotia e Embu das Artes.

Nas redes sociais, Biancard compartilhou imagens do batizado que contou com a presença de Neymar









Além do craque e da influenciadora, suas famílias e amigos estiveram presentes na cerimônia, na qual foi batizada também Marina, afilhada de Bruna.