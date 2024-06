Presidente Lula deve vir a Cotia no começo de julho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vir a Cotia no dia 5 de julho, uma sexta-feira.

Segundo Kalunga, o motivo da visita do presidente é devido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), que está sendo construído na Avenida Professor Manoel José Pedroso, no Parque BahiaLula também deve falar de outros programas e ações do governo federal direcionados para o município.fez contato com a assessoria do presidente para buscar mais informações e aguarda retorno.