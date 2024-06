Polícia Civil de Cotia apreende 40 kg de cocaína dentro de carro de luxo em rodovia

Um homem foi preso; ocorrência teve troca de tiros com a polícia

Foto: Policia Civil

Por Neto Rossi





A Polícia Civil do 2º DP de Cotia prendeu em flagrante um homem, de 32 anos, por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (24). Ele transportava 40 quilos de cocaína dentro de um Volvo na Rodovia Presidente Castello Branco, próximo ao centro de Araçariguama (SP).



Durante o andamento de uma investigação, os policiais civis foram informados sobre um veículo, vindo de Campinas, que passaria drogas para um outro automóvel, entre os limites de São Roque e Araçariguama. De pronto, os agentes iniciaram diligências e, no local, encontraram dois veículos suspeitos: um Volvo e um Jetta.



Foi dado sinal para o Volvo e o Jetta pararem. Porém, segundo os policiais, um dos ocupantes do Jetta começou a dar tiros em direção às viaturas. Os policias revidaram e conseguiram furar um dos pneus dianteiros do Volvo, que encostou às margens da rodovia.



O motorista do Volvo, que recebeu as drogas, foi preso no local. Já os ocupantes do Jetta, que levaram as drogas, conseguiram fugir.



Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No carro, os policiais apreenderam quatro caixas de papelão com 40 tijolos de cocaína, que totalizaram 40 quilos da droga.



Ao ser questionado, o homem confessou a prática do crime e foi preso em flagrante. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC).



O carro utilizado pelo criminoso foi apreendido e o caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de veículo no 2° DP de Cotia.