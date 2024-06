Prefeitura anuncia data da inauguração do Complexo de Saúde de Caucaia

Unidade recebeu o nome de ‘Deputado José Camargo’, que foi tio do ex-prefeito de Cotia, Carlão Camargo

Foto: Juliano Barbosa

(leia mais aqui). A Prefeitura de Cotia divulgou hoje a data de inauguração do Complexo de Saúde de Caucaia do Alto, que recebeu o nome de ‘Deputado José Camargo’, em homenagem ao tio do ex-prefeito de Cotia, Carlão Camargo

O complexo, que reúne os serviços de Pronto Atendimento, Unidade Básica de Saúde, CEFOR, SAMU e Centro de Especialidade Odontológicas, será entrege neste domingo (16).A estrutura, que já existia, foi reformada e adaptada. A Prefeitura disse que realizou a troca de todo o telhado, reformulou ambientes internos e revitalizou toda a parte elétrica e hidráulica.A fachada também foi remodelada. A ampliação contemplou mais de 500 metros quadrados. Neste novo espaço a Prefeitura implantou os demais serviços que, até então, estavam espalhados em outros endereços.Advogado e empresário, Camargo foi deputado federal por 20 anos, de 1971 a 1991, pelo Estado de São Paulo. Foi filiado ao MDB, PDS e PFL.Durante o final do regime militar, foi próximo do último presidente general, João Figueiredo. Em 1985, articulou a vitoriosa campanha de Jânio Quadros (1977-1992) para prefeito paulistano.Como empresário, Camargo foi o criador das rádios 89 FM (a rádio Rock), a Nativa FM e a Alpha FM, que ainda hoje pertencem à família.Ele faleceu no dia 14 de janeiro de 2020, de insuficiência cardíaca no hospital Albert Einstein, em SP.