Dia 13/6 é feriado em Osasco e cidade comemora data com festividades tradicionais

Não haverá expediente nas repartições públicas do município

Nesta quinta-feira (13) é feriado municipal em Osasco, e sexta (14), será emenda. Não haverá expediente no Paço Municipal e repartições públicas nos dois dias.

Durante esse período, os serviços considerados essenciais seguirão operando normalmente, incluindo a Guarda Municipal, Demutran, SAMU, Defesa Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade Amador Aguiar, Prontos-Socorros, UPAs, PPAs e Serviços de Acolhimento Institucional.Dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio, Padroeiro da cidade, por isso, é feriado municipal.Em razão da data, a Catedral de Santo Antônio, localizada na Avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco, será palco das festividades tradicionais, com missas em três horários.Pela manhã, às 7h, o padre Vinícius Soares conduzirá a Santa Missa e a Benção do Bolo. Às 10h, Dom Frei João Bosco presidirá a Santa Missa Diocesana.À tarde, às 15h, a Santa Missa Solene seguida de Procissão e queima de fogos será conduzida pelo Monsenhor Claudemir José dos Santos, reunindo milhares de fiéis, autoridades e leigos, marcando as comemorações de Santo Antônio.A Trezena de Santo Antônio, iniciada em 1º de junho na Catedral, ocorre aos finais de semana às 19h e durante a semana às 20h. No dia 12 de junho, às 20h, às vésperas da solenidade de Santo Antônio, acontece a Santa Missa, a ser celebrada pelo Padre Vitor Kano.O tradicional bolo de Santo Antônio será preparado pelos voluntários da Catedral e o Monsenhor Claudemir.