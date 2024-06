Micro-ônibus pega fogo em estrada de Cotia e assusta moradores; VÍDEO

Caso ocorreu no início da noite de hoje

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Vídeos enviados ao Cotia e Cia no início da noite desta quarta-feira (12) mostram um micro-ônibus pegando fogo na estrada do Padre Inácio, no Jardim São Miguel.



O micro é um fretado da empresa Mega G Alimentos, de Vargem Grande Paulista. Pai de um dos funcionários que estava no veículo narrou como foi o ocorrido.



“Meu filho estava no fretado da empresa. Ele viu a fumaça e pediu para os colegas saírem. Assim que ele saiu, o fretado explodiu. Meu filho tem o hábito de dormir no fretado e hoje ele resolveu ir conversando. Um grande livramento”, disse.



De acordo com o pai do rapaz, tudo aconteceu muito rápido. “Na hora que ele e os demais funcionários saíram, começou a explosão e pegou fogo de vez. Pegou fogo na fiação da rua. Teve gente que infelizmente perdeu documentos, mochilas, pois não deu tempo de tirar os objetos de todo mundo”.



A perícia foi acionada para saber a causa do incidente. Tudo indica que foi uma pane elétrica. Não houve vítimas.



(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 20:33 COM NOVAS INFORMAÇÕES)

Pelas imagens, é possível ver o veículo tomado pelas chamas e já completamente destruído.Moradores ficaram assustados, já que o fogo começou a se espalhar pela fiação elétrica da rua.