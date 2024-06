Pré-candidato à vice em Cotia, Marcelinho Carioca perde apartamento após dívida milionária

Dívida acumulada ultrapassa os R$2,5 milhões; defesa do ex-jogador alega que “o valor cobrado não é devido"

Marcelinho Carioca. Imagem: Redes Sociais

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca perdeu um apartamento avaliado em R$ 1,3 milhão, localizado na Mooca, em São Paulo.





Marcelinho Carioca e Danilo Ramos. Foto: Redes Sociais

PRÉ-CANDIDATO EM COTIA



Marcelinho Carioca foi apresentado como pré-candidato à Prefeitura de Cotia na chapa de Danilo Ramos (PRD) para as eleições deste ano. O anúncio foi feito nas redes sociais no dia 27 de maio.



“Marcelinho Carioca é um cara preparado, um cara humilde, é filho de um gari com muito orgulho, conhece as dificuldades do povo e vai nos ajudar a transformar a vida dos cotianos da forma certa”, destacou Danilo Ramos, filho do prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, ao apresentá-lo como vice. Marcelinho Carioca foi apresentado comopara as eleições deste ano. O anúncio foi feito nas redes sociais no dia 27 de maio., destacou Danilo Ramos, filho do prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, ao apresentá-lo como vice.













O motivo, segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, foi uma dívida de condomínio.O imóvel de 319 metros quadrados foi leiloado. O leilão foi consequência de um processo iniciado em 2004 pelo condomínio Edifício Prince de Galles, que cobra uma dívida acumulada superior a R$ 2,5 milhões, incluindo juros, multas e correção monetária. Mesmo avaliado em R$ 1,3 milhão, o imóvel foi arrematado por R$ 672 mil. Segundo o perito José Patiño Zorz, o apartamento, que conta com três suítes e três vagas de garagem, precisa de reformas.Em 2015, Marcelinho assinou um acordo para pagar a dívida em 20 parcelas, mas não honrou o compromisso. O condomínio, que possui apenas sete apartamentos, relatou à Justiça uma situação desesperadora, correndo risco de falência devido à dívida e à ocupação contínua de Marcelinho sem pagamento.declarou o condomínio em fevereiro de 2020.A defesa do ex-jogador alega que, já que os cálculos apresentados contêm vícios, com