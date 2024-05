Ex-jogador de futebol famoso é anunciado como pré-candidato a vice-prefeito de Cotia

Anúncio foi feito pelas redes sociais.

Reprodução-Redes Sociais

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca será candidato a vice-prefeito de Cotia na chapa encabeçada por Danilo Ramos (PRD). O anúncio foi feito pelas redes sociais do pré-candidato a prefeito na tarde desta segunda-feira (27).

No vídeo publicado Danilo Ramos elogia Marcelinho que retribui com elogios a Danilo (veja no fim da matéria o vídeo).

Marcelinho Carioca é até hoje considerado um dos melhores batedores de falta da história do futebol brasileiro, que lhe rendeu inclusive o apelido de "Pé-de-Anjo", tendo feito 86 gols de falta ao longo da carreira.





Em 2021 foi nomeado pelo prefeito de Itaquaquecetuba Eduardo Boigues como secretário municipal de esporte e lazer. Ele deixou o cargo em abril de 2022 e desde então não assumiu nenhum cargo público.





Eleições 2024 em Cotia:





Teremos ao menos 6 candidatos a prefeito, sendo eles: Ângela Maluf (PSD) atual vice-prefeita de Cotia, Danilo Ramos (PRD), filho do prefeito da cidade vizinha de Vargem Grande Paulista, Cida Aires (PSOL), Fernando Confiança (NOVO), Adilson Lima (DC) que foi candidato a vice-prefeito em 2020 e Welington Formiga (PDT) principal nome da oposição de Cotia.









Entretanto, como político, Marcelinho não teve tanto sucesso, candidatou-se seis vezes ao legislativo, mas nunca foi eleito, apesar disso chegou a ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados por um breve período em 2015 quando ocupou a vaga deixada por Márcio França que na ocasião foi eleito a vice-governador de São Paulo.