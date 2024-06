Motorista perde controle de caminhão e tomba na Raposo Tavares nesta terça (11)

Acidente ocorreu por volta das 13h no km 37,8, em Cotia

Foto: Artesp

Um caminhão que transportava frutas tombou no km 37,8 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, por volta das 13h desta terça-feira (11). O veículo, até às 17h20, ainda continuava no acostamento da rodovia.

Segundo a, a carreta trafegava pela faixa 02, quando, ao fazer a curva, o condutor perdeu o controle da direção e tombou no acostamento.A carreta transportava cerca de 28 toneladas de frutas. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o destombamento e transbordo da carga serão realizados no período noturno.O motorista teve ferimentos leves. Nâo há registro de congestionamento.