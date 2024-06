Pela 1ª vez, Cotia tem uma mulher no alto comando da Guarda Civil

Entrega das patentes da nova gestão da GCM foi realizada nesta segunda-feira (17)

Foto: Juliano Barbosa

A Secretaria de Segurança Pública de Cotia entregou, nesta segunda-feira (17), as patentes da nova gestão da Guarda Civil Municipal (GCM).

O novo comando já havia sido nomeado no início do ano, mas faltava a entrega das patentes.Comandante: Inspetor Gilberto Asche;Subcomandante: Isabel Casaçola Mendes;Coordenadoria Operacional da Guarda: Capistrano;Comando de Área 1 (Centro) - Inspetor Valter;Comando de Área 2 (Granja Viana) - Inspetor Romano;Comando de Área 3 (Caucaia) - Inspetor FragosoChefe da Cecom: Classe Distinta MarquesO grande destaque para a nova equipe do comando da GCM é o da subcomandante Isabel Casaçola. É a 1ª vez na história de Cotia que uma mulher assume o alto comando da corporação., comentou a subcomandante, que está há 26 anos na GCM de Cotia.