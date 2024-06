PM prende dois homens com 9 kg de cocaína e 8 kg de maconha em Cotia

Os dois tentaram fugir por uma viela quando viram a viatura

Foto: PMSP

A Polícia Militar prendeu, nessa segunda-feira (17), em Cotia, dois homens com quase 18 kg de drogas. A dupla tentou fugir por uma viela ao avistar a viatura, mas foi alcançada pelos policiais.

Segundo a PM, um dos suspeitos estava com uma pochete contendo R$1,8 mil. Ao ser questionado, ele afirmou que estava indo comprar um tijolo de maconha para revender em seu bairro. O segundo homem confirmou a versão.Na viela, os policiais encontraram dois sacos pretos que continham diversos tijolos de maconha, totalizando 8,076 kg e um saco transparente com 9,904 kg de um pó branco, aparentando ser cocaína, além de uma prensa.Os dois foram presos em flagrante e as drogas apreendidas.