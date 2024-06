Rede famosa inaugura academia especializada em bike indoor e funcional na Granja Viana

Atividades vão reunir corpo, mente e música em um ambiente descolado e com muito jogo de luz

Foto: Divulgação

O bairro Granja Viana, em Cotia, terá uma unidade dos Studios Velocity e Kore de forma integrada. O espaço híbrido, que será inaugurado neste sábado (22), reúne aulas de bike indoor e treino funcional.



Inauguração do espaço híbrido com os studios Velocity e Kore Granja Viana, Cotia.

Local: Rua José Felix de Oliveira, 1025 – Loja 05

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 06h às 22h, sexta das 06h às 21h e aos finais de semana e feriados, das 08h às 13h30.

As aulas coletivas fazem com que o corpo se movimente de forma completa em um ambiente com jogos de luz e música.Com uma arquitetura funcional, o novo espaço possui 270m2. As salas em que acontecem as aulas de funcional e bike indoor possuem, respectivamente, capacidade para 12 alunos e 30 bikes.A inauguração da unidade contará com aulas no período da manhã, além de brunch para o público presente com presença de DJ na área de convivência e parcerias voltadas à área de bem-estar como quick massages.Após a abertura, a unidade funcionará de segunda a quinta, das 06h às 22h, sexta das 06h às 21h e aos finais de semana e feriados, das 08h às 13h30.A marca disponibiliza o serviço pay-per-use, em que o aluno compra uma aula avulsa ou pacote de créditos e utiliza como quiser dentro da validade do pacote, sem a existência de mensalidade, matrícula ou taxa de adesão, e o agendamento das aulas pode ser feito diretamente no app ou site.Fundado em 2013, o Grupo Velocity detém as marcas Velocity (bike indoor), Kore (treino funcional) e Sweatify (plataforma de aulas online) e revolucionou o segmento ao introduzir um conceito de atividade física, até então, inédito, que une corpo, mente e música.As aulas são embaladas com playlists animadas, feitas em um ambiente descolado e com instrutores capacitados.