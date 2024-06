PF faz operação contra fraudes em compensações tributárias em Osasco e mais 4 cidades

A estimativa é que, somadas, as fraudes ultrapassem R$ 1 bilhão

A Polícia Federal (PF) de Campinas, no interior de São Paulo, realiza nesta terça-feira (18) uma operação, em parceria com a Receita Federal, contra uma organização criminosa especializada em fraudar declarações de compensação de débitos tributários. A estimativa é que, somadas, as fraudes ultrapassem R$ 1 bilhão.

De acordo com informações da PF, a organização criminosa é especializada em fraudar pagamentos de impostos à Receita Federal, fazendo empresas acreditarem que estavam quitando o débito com créditos tributários que não existiam e cobrando desses empresários pelo serviço.Sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, são cumpridos em Osasco, Sorocaba, Campos do Jordão, Praia Grande e São Paulo. Os investigados tiveram R$ 90 milhões em bens e valores bloqueados.Segundo a PF, a investigação teve início a partir da descoberta de que uma empresa sediada em Hortolândia, interior de São Paulo, que teria se utilizado de créditos falsos para compensar débitos perante à Receita Federal.A operação contou com a participação de 30 policiais federais e 17 servidores da Receita Federal.