Playcenter da Cacau Show tem data prevista de inauguração na Grande SP

Parque conta com atrações voltadas para o público infantil

Playcenter Family. Foto: Divulgação

Após a compra do Grupo Playcenter pela Cacau Show, a empresa alimentícia anunciou a previsão de data de inauguração do seu primeiro parque de diversão.

Está prevista para 26 de junho a abertura da segunda unidade em atividade do Playcenter Family, o complexo de áreas cobertas que conta com atrações voltadas para o público infantil, desta vez construído na cidade de Santo André, na Grande São Paulo.O novo complexo de lazer será o maior parque indoor da região do ABC Paulista.O anúncio da aquisição de todas as marcas e ativos do Playcenter foi revelado no dia 20 de fevereiro deste ano pelo próprio CEO da Cacau Show, Alê Costa.