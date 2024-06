Novo McDonald’s em Cotia abre vagas de emprego; veja como se candidatar

Unidade será inaugurada em breve; saiba mais

Foto: Arcos Dorados / Divulgação

Cotia e Cia (veja aqui). A cidade de Cotia vai ganhar, em breve, uma nova unidade do McDonald’s. Será a 5ª loja da rede no município. A informação foi confirmada hoje (20) pelo

Segundo a equipe de marketing da empresa, a nova unidade tem previsão de ser inaugurada no dia 31 de agosto deste ano.A loja está sendo instalada no km 39 da rodovia Raposo Tavares, ao lado do Habib’s, no início da estrada de Caucaia do Alto.De acordo com a equipe de marketing, o novo McDonald’s vai disponibilizar 70 vagas de emprego. Os interessados devem enviar um currículo para oVale ressaltar que as vagas são para maiores de 18 anos.A nova unidade promete oferecer um ambiente moderno e acolhedor, ideal para refeições em família, com amigos ou até mesmo para uma parada rápida durante a passagem.confirmou, ainda, que o novo McDonald’s terá o Mc Café e serviço de drive thru.