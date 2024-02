Disney em SP? Cacau Show compra Grupo Playcenter e mira novo parque temático

Anúncio foi feito nessa terça-feira (20); saiba mais

Foto: Reprodução

Maior rede de franquias do Brasil em número de lojas, a Cacau Show anunciou, nesta terça-feira (20), que comprou todas as marcas e ativos do Grupo Playcenter, de parques de diversões. O valor da transação não foi revelado.





Segundo a Cacau Show, a operação de compra e venda dos ativos do Playcenter está em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e até a aprovação formal do órgão regulador, as estruturas continuam independentes.





“Durante os nossos primeiros 35 anos de história, o cacau e o chocolate sempre estiveram presentes em nossa marca", diz Alê Costa, dono da Cacau Show. "Agora, e nos próximos anos, chegou o momento de enfatizarmos ainda mais o nosso 'show', que vai além do nosso produto”.





Os profissionais das duas companhias afirmaram que a possível construção desse novo parque temático deve ter inspiração em grandes empresas internacionais do ramo do entretenimento, como a Disney.





Hoje, o Playcenter possui dois modelos de negócio em shoppings centers: os Playlands e o Playcenter Family. Produtos e ativações da Cacau Show estarão à mostra nesses espaços.