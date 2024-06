Pai e filho ficam trancados em baú de caminhão durante roubo em Osasco

Criminosos foram presos

Foto: PMSP

Criminosos envolvidos em um roubo de carga foram presos nessa segunda-feira (10) em Osasco. O caso ocorreu na Rua Serra das Antas.

As vítimas, pai e filho, estavam trancadas dentro do compartimento de cargas e foram localizadas pela Polícia Militar.Uma equipe da PM foi acionada para apoiar outra viatura após uma tentativa de abordagem a um veículo suspeito. Nas proximidades, os policiais avistaram um indivíduo correndo perto de um caminhão Iveco.Após abordagem, o suspeito confessou sua participação no roubo, revelando que sua função era conduzir o veículo roubado até o local de descarga.Com o apoio de outras viaturas, foi constatado que o veículo Gol usado pelos criminosos possuía queixa de furto. Outro infrator foi detido após tentar fugir com o veículo.Os suspeitos e os veículos envolvidos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial de Osasco, onde o boletim de ocorrência foi registrado.