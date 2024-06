Hopi Hari tem entrada gratuita para servidores públicos e profissionais da saúde em junho

Oferta é válida em todos os dias de abertura do parque

Foto: Divulgação

O parque temático Hopi Hari, em Vinhedo (SP), oferece entrada gratuita para funcionários públicos e profissionais da saúde no mês de junho.

Para entrar, os profissionais devem apresentar holerite ou documento que comprove a função diretamente nas catracas.Segundo o Hopi Hari, a oferta é válida em todos os dias de abertura do parque, e não cobre eventuais gastos, como estacionamento, alimentação e serviços extras.Em junho, o Hopi Hari funciona nos seguintes dias: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 30.A atual promoção do Hopi Hari é exclusiva para funcionários públicos municipais, estaduais e federais de todo o Brasil, além dos profissionais de saúde de 14 categorias reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).As categorias são as seguintes: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.O Hopi Hari está localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, em Vinhedo, a cerca de 1 hora de São Paulo.