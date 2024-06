Moradores relatam problema no abastecimento de água há 4 dias em Cotia

Problema ocorre na rua Rio Claro, no Jd. Arco Íris

Imagem: Agência Brasil

Moradores da rua Rio Claro, no Jardim Arco Íris, em Cotia, relataram que estão com problema no abastecimento de água desde a última sexta-feira (7).Segundo eles, a água começa a voltar pela madrugada, mas sem força o suficiente para abastecer as caixas., relata a moradora Daiane Azevedo.De acordo com ela, a Sabesp informou que alguns técnicos já estariam solucionando o problema, mas até o momento, nenhum sinal de água durante o dia.fez contato com a Sabesp. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.