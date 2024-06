Pai e filha são sequestrados em São Roque e mantidos em cativeiro em Cotia

Ladrões fizeram transferências bancárias e depois liberaram as vítimas em SP

Caso foi registrado na Delegacia de São Roque. Foto: São Roque Notícias

Seis criminosos armados sequestraram e roubaram um homem e sua filha na Estrada do Vinho, em São Roque, nessa quarta-feira (5). As vítimas estavam trafegando na via quando foram abordadas e levadas para um cativeiro em Cotia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), pai e filha foram soltos em São Paulo, após os ladrões fazerem transferências bancárias com os cartões de crédito das vítimas. Além disso, segundo a SSP, um veículo e dois celulares foram levados.Os criminosos estão foragidos. O caso foi registrado como roubo com restrição de liberdade na delegacia de São Roque.