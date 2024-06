Cotia é a cidade da região que mais criou vaga de emprego em 2024; veja ranking

Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Foto: Agência Brasil

Cotia foi a cidade da região que mais criou vaga de emprego com carteira assinada nos 4 primeiros meses deste ano. No acumulado de janeiro a abril, foram 2.117 vagas criadas. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Acumulado de 12 meses

Acumulado do ano (jan a abr)

Os números colocam o município no ranking entre os 50 primeiros colocados. Segundo o levantamento, Cotia ficou em 21º lugar. Das cidades da região, em 26º aparece Osasco, com 1.820 vagas criadas.Ainda de acordo com o MTE, no acumulado de 12 meses (de maio de 2023 a abril de 2024), Cotia aparece na 15ª posição, com o total de 4.579 vagas geradas.São Paulo: 164.632Guarulhos: 17.676Campinas: 15.023São Bernardo do Campo: 10.190São José dos Campos: 9.091Sorocaba: 8.624Santos: 7.763Santo André: 7.701Ribeirão Preto: 7.668Barueri: 6.712Mogi das Cruzes: 6.051Piracicaba: 5.052São José do Rio Preto: 5.023Taubaté: 4.975Cotia: 4.579Mauá: 4.128Indaiatuba: 3.987Cajamar: 3.962Santana de Parnaíba: 3.754Osasco: 3.691Presidente Prudente: 3.478Botucatu: 3.434Paulínia: 3.404Sertãozinho: 3.280Praia Grande: 3.274Sumaré: 3.161Jundiaí: 2.943Bauru: 2.856Araçatuba: 2.736Diadema: 2.689Itaquaquecetuba: 2.331Mogi-Guaçu: 2.274Limeira: 2.239Rio Claro: 2.184Lençóis Paulista: 2.127São Caetano do Sul: 2.102Taboão da Serra: 1.999Bragança Paulista: 1.975Marília: 1.975Barretos: 1.869Lins: 1.856Itupeva: 1.851Santa Bárbara D’Oeste: 1.801Bebedouro: 1.735Mogi-Mirim: 1.732Jaboticabal: 1.680Itu: 1.654Itapecerica da Serra: 1.634Ferraz de Vasconcelos: 1.524Atibaia: 1.510São Paulo: 79.680Guarulhos: 9.435Campinas: 8.869São Bernardo do Campo: 6.791Sorocaba: 5.367São José dos Campos: 5.362Ribeirão Preto: 5.237Franca: 3.894São José do Rio Preto: 3.821São Caetano do Sul: 3.602Santos: 3.425Piracicaba: 3.183Mogi das Cruzes: 3.172Santo André: 3.133Bauru: 3.078Sumaré: 2.846Taubaté: 2.785Indaiatuba: 2.761Limeira: 2.400Botucatu: 2.335Cotia: 2.117Rio Claro: 1.997Sertãozinho: 1.933Santana de Parnaíba: 1.828Cajamar: 1.822Osasco: 1.820São Carlos: 1.809Jaboticabal: 1.805Taboão da Serra: 1.794Jundiaí: 1.773Mauá: 1.663Diadema: 1.649Vinhedo: 1.609Paulínia: 1.561Itu: 1.550Araras: 1.524Presidente Prudente: 1.515Araraquara: 1.502Birigui: 1.351Marília: 1.332Americana: 1.303Pontal: 1.282Barra Bonita: 1.237Araçatuba: 1.236Elias Fausto: 1.187Andradina: 1.165Votuporanga: 1.140Tatuí: 1.132Atibaia: 1.124Pitangueiras: 1.095