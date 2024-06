Ofício de Ângela Maluf ao governo de SP pede prioridade na linha de metrô em Cotia; leia

Cotia e Cia teve acesso ao conteúdo do documento entregue pela vice-prefeita ao secretário Gilberto Kassab; veja





A vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf, entregou, nessa quarta-feira (5), um ofício ao secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, pedindo a suspensão dos pedágios previstos no projeto Nova Raposo.

De acordo com o projeto do governo Tarcísio, é prevista a instalação de seis pedágios com o sistema free flow entre Cotia (km 39) e São Paulo (km 11,8) - saiba mais aqui.

Cotia e Cia teve acesso, nesta sexta-feira (7), à íntegra do conteúdo do ofício encaminhado pela vice.

Além de pedir a intervenção do governo do estado no que diz respeito aos pedágios, Ângela Maluf também mencionou a linha 22 Marrom do Metrô, que pretende ligar Cotia até a capital paulista.

Veja abaixo o conteúdo na íntegra:

Excelentíssimo Senhor Secretário Gilberto Kassab,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar de Vossa Excelência, uma atenção especial a este pleito, pelo qual “solicitamos sua intervenção junto ao Governador Tarcísio de Freitas e a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), no processo de inserção do Pedágio na Rodovia Raposo Tavares, no processo de implantação da chamada “Nova Raposo”.

Entendemos que a implantação de pedágios penalizaria financeiramente ainda mais a população que transita diariamente entre os munícipios servidos pela Rodovia. Tal projeto vem sendo amplamente criticado pela população e até por especialistas em trânsito, que recomendam que o governo priorize a construção da linha 22 para atender a região oeste metropolitana.

Certos de contarmos com a costumeira atenção por parte de Vossa Excelência, antecipamos nossos sinceros agradecimentos, aguardando ansiosamente pela resposta positiva à nossa solicitação.

Sem mais para o momento aproveitamos o ensejo para externar nossos sinceros votos de elevada estima e distinta consideração.

Atentamente,

Cotia, 05 de junho de 2024.