Cotia cai 22,6% na avaliação em transparência administrativa, mostra estudo

Levantamento é do Portal Radar Nacional da Transparência Pública

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia caiu na avaliação no índice de transparência administrativa entre os anos de 2022 e 2023.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Portal Radar Nacional da Transparência Pública , o município teve, em 2022, uma avaliação emem transparência administrativa. Mas, em 2023,, segundo o portal.No ano passado, a cidade ficou em 3º lugar no estudo em comparação com os demais municípios que fazem parte do) -Os critérios utilizados no levantamento incluem a disponibilidade, acessibilidade e clareza das informações públicas, a frequência de atualização dos dados, além das iniciativas de transparência ativa e a eficácia dos canais de comunicação com os cidadãos.O Radar da Transparência é uma ferramenta eletrônica que divulga os índices de transparência ativa de órgãos públicos de todo o país, facilitando a pesquisa e o acesso aos dados diretamente na fonte.A avaliação do Radar Nacional de Transparência Pública abrangeu 554 prefeituras no estado de São Paulo e um total de 4.116 prefeituras em todo o Brasil.