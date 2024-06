Duas padarias de Cotia estão no ‘Guia Turístico das Padarias de SP’; veja quais

Publicação, que chega em sua 2ª edição, foi lançada nessa terça-feira (25) e reúne 300 padarias de todo o estado

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) lançou, nessa terça-feira (25), a segunda edição do Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo.

A publicação passou, acrescentando serviços como acessibilidade, atendimento em vários idiomas e medidas de sustentabilidade e inclusão social.O evento foi realizado na, entidade que representa as entidades de panificação e confeitaria de São Paulo, na capital paulista. Os representantes das padarias integram o guia receberam um certificado e um selo impressos.Duas padarias de Cotia foram contempladas no guia turístico. Uma delas é a, que fica naHomenageada em 2023 pelo sampapão como padaria destaque na região de Cotia, o local conta com opções para café da manhã, pães, frios, doces e bolos. Há opções para almoço no meio da semana e também oferece salgadinhos e doces para festas.Já o segundo estabelecimento contemplado é a. O guia diz que a padaria é tradicional no bairro e oferece produtos de qualidade, destacando-se com o seu pão francês,O guia ganhou uma versão impressa comemorativa, contemplando estabelecimentos de todas as regiões turísticas, deO guia também indica a inspiração gastronômica - italiana, portuguesa, judaica, francesa - além de dicas sobre harmonização.A publicação ainda inclui curiosidades como a maior padaria da América Latina, com 2,5 mil m², na capital; uma das mais antigas do país, em Santana do Parnaíba; padarias do tipo boutique, em municípios como São Bernardo do Campo.De acordo com o levantamento, São Paulo tem 12,7 mil padarias, quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado.Segundo dados do Sebrae, todos os dias cerca de 100 padarias são abertas no Brasil. Do total, 70% são de microempreendedores individuais.