PM divulga resultado de megaoperação em Osasco com 1,7 mil policiais nas ruas

Balanço foi divulgado nessa quarta-feira (12); confira

Foto: PMSP

A Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira (12) o balanço final da Operação Impacto Metropolitano, realizada em Osasco e nas regiões vizinhas da Grande São Paulo.

No total, foram 23 prisões, sendo que 18 eram de foragidos da Justiça. Além disso, cinco pessoas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas ou roubo., explica o comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 8, coronel Renato Lopes.A força-tarefa também realizou a apreensão de 11,5 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, um simulacro de arma de fogo e uma faca. Nove veículos foram recolhidos.A ação contou com 1,7 mil policiais e suporte de mais de 500 viaturas. Pela PM, foram integrados policiais do CPA-M/6 (Grande ABC), CPA-M/7 (Guarulhos), CPA-M/8 (Osasco) e CPA-M/12 (Mogi das Cruzes), além de batalhões especializados como o Policiamento de Choque, Trânsito, Rodoviário e Ambiental.Policiais civis das delegacias de Osasco e guardas civis municipais locais também apoiaram a operação., comentou o coronel.Os policiais também receberam QR Codes para detectar áreas com maior ou menor incidência criminal na região, que foram mapeadas previamente com base nos indicadores criminais. Assim, houve um cuidado maior em perímetros mais delicados.