Marisa Monte faz show gratuito na USP neste sábado (22)

Concerto apresentará os maiores sucessos da carreira da artista, com arranjos especiais da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP)

Marisa Monte. Foto: Divulgação

A cantora Marisa Monte realizará um show gratuito na Universidade de São Paulo (USP) neste sábado (22) em comemoração aos 90 anos da instituição.



Gratuito e solidário, o evento arrecadará alimentos não perecíveis e agasalhos para serem doados para a Central Única das Favelas (Cufa) e doações para o programa USP Diversa. Não há necessidade de retirada de ingressos.



SOBRE MARISA MONTE



Com quase 40 anos de carreira, Marisa Monte lançou seu primeiro álbum, MM, em 1989, a partir de uma gravação para a extinta TV Manchete. Eclética, a coletânea trouxe músicas de diversos artistas como Arnaldo Antunes, Rita Lee, Tim Maia e Luiz Gonzaga, além do sucesso Bem que se quis, versão inédita em português de Nelson Motta para a composição E Po’ che fa, do italiano Pino Daniele.

O evento será a partir das 15h, na Praça do Relógio, localizada dentro do campus da USP, no bairro do Butantã, em São Paulo.O concerto apresentará os maiores sucessos da carreira da artista, com arranjos especiais da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP) sob a regência do maestro André Bachur. O espetáculo terá a presença de 60 músicos no palco e deve durar mais de uma hora.O público poderá conferir músicas de diversos períodos da carreira da cantora, como Vilarejo; Ainda bem; Beija eu; Magamalabares; Infinito particular; Gentileza; Amor I love you; Carnavália; Maria de verdade; A sua; e Feliz, alegre e forte.No dia do concerto, as portarias da Cidade Universitária estarão abertas para recebimento do público e o evento contará com estrutura de food trucks, pontos de hidratação e sanitários.