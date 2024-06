Lutou contra a escravidão e escapou da forca: Cotia recebe documentário sobre Chaguinhas

Exibição será neste sábado (22) na Mostra de Cinema Negro de Cotia; evento, que é gratuito, acontece na Sede da Congada de São Benedito

Foto: Pedro Stropasolas / Brasil de Fato

A Mostra de Cinema Negro de Cotia chega a sua 4ª edição neste sábado (22) com a exibição do documentário ‘Liberdade para Chaguinhas’. O evento, que é gratuito, acontece a partir das 16h na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim.

A atividade cultural contará com a presença do cineasta Vinicius Galaverna e convidados que cooperaram na produção da obra, como a atriz Tatiane Damasceno.Durante a sessão, a distribuição de pipoca e refrigerante para o público presente está garantida!A Mostra de Cinema Negro visa proporcionar um ambiente de troca e integração cultural, por meio de bate-papos e sessões simbólicas que buscam valorizar o cinema nacional e a concretizar a cultura afro-brasileira no município.O projeto é um dos premiados pelo edital da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura. Uma realização da Congada de Cotia, do Instituto Gira-Sol e do Ayê Produção Cultural e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.Cabo do Primeiro Batalhão de Santos, Chaguinhas foi sentenciado à morte em 1821, após participar de uma revolta que reivindicava soldos atrasados (remuneração militar) e igualdade de valores no pagamento para os militares brasileiros e portugueses.Ele e o também soldado José Joaquim Cotindiba —com quem, acredita-se, tenha orquestrado a revolta — foram enviados a São Paulo, onde seriam enforcados no que hoje é o Largo da Liberdade. A prática, comum à época, também tinha como objetivo amedrontar possíveis revoltosos.No dia da execução, Cotindiba foi morto, mas quando chegou a vez de Chaguinhas, algo inesperado aconteceu: a corda se rompe e o cabo sobrevive. Pede-se misericórdia ao condenado, mas as autoridades são irredutíveis. Ele é levado uma segunda vez, mas novamente consegue sobreviver.O público então clama por "Liberdade" para o condenado — e essa é uma das teorias para a origem do nome do bairro. Apesar do clamor popular, as autoridades não cedem e levam Chaguinhas a uma terceira tentativa de enforcamento. O cabo, outra vez, sobrevive e o governo decide matá-lo a pauladas.4ª edição da Mostra de Cinema Negro de CotiaFilme: ‘Liberdade para Chaguinhas: O documentário’Data: 22 de junho de 2024 – sábadoHorário: às 16hLocal: Sede da Congada de São Benedito de CotiaEndereço: Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146 – Vila São JoaquimEntrada: Gratuita e aberta ao públicoClassificação: Livre