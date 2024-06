Granja Viana recebe circuito de corrida de rua em julho; veja como se inscrever

Valor da inscrição é de R$ 44,90

Foto: Divulgação

O Parque Teresa Maia, na Granja Viana, em Cotia, receberá no dia 7 de julho o Circuito Transformar 2024, com corridas de 5 km e 10 km.

As inscrições já estão abertas com o valor de R$ 44,90. Para se inscrever, clique aqui.De acordo com a organização do evento, os kits serão retirados no 5 de julho em local a ser definido, e em 6 de julho, na Decathlon Raposo Tavares, em São Paulo, das 10h às 17h. Fazem parte dele camiseta, sacochila, número de peito e chip de cronometragem.Evento: Circuito Transformar 2024 – CotiaModalidade: corrida de ruaData: 07/07/2024 às 07h00 (domingo)Local: Parque Teresa MaiaEndereço: Rua Santarém, 13; Vila Santo AntônioLocalidade: Cotia-SPMais informações: http://minhasinscricoes.com.br/Evento/CircuitoTransformar2024-EtapaCotia