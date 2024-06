Mãe e filho morrem após acidente na Raposo Tavares

As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos

Imagem: Arquivo pessoal

Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e dois carros no quilômetro 78,1 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Alumínio, na madrugada desta segunda-feira (17).

Flávia Aparecida Cobelo de Sales e Kauan Augusto de Sales, mãe e filho, foram socorridos e levados ao Pronto Atendimento de Alumínio, mas morreram no hospital.De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão, que estava carregado com ração, invadiu a pista contrária e bateu de frente com os dois carros. Após a colisão, o caminhão tombou no canteiro lateral. O motorista foi preso.O caso foi registrado como homicídio culposo, lesão corporal culposa, omissão de socorro e fuga de local de acidente.