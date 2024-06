Luto: missionário, dedicou sua vida aos mais pobres, doando alimentos, paz e solidariedade

Seu trabalho impactou a vida de mais de 3 mil famílias de toda a região

Pieter de Jong. Foto: Reprodução

Holandês de nascimento e brasileiro de adoção, Pieter de Jong viveu uma vida conventual por quase 20 anos, primeiro na Europa e, depois, no Nordeste brasileiro.





*Texto com informações do Site da Granja



Chegou ao Brasil em 1951 para atuar como voluntário num grupo de ação católica. Depois de nove anos no Nordeste, mudou-se para São Paulo e em 1972 para Cotia.Iniciou seu trabalho social, como ele próprio dizia,. Depois, passou a doar alimentos, primeiro na sede da Paróquia Santo Antônio, e em seguida para a Igreja da comunidade Nossa Senhora do Brasil.Por último, assistiu os carentes em sua própria casa, onde permaneceu até a inauguração da sede do, na estrada Velha de Cotia, em janeiro de 2005.Com o tempo, Pieter congregou pessoas de boa vontade, que o auxiliaram a expressar a caridade cristã para um número cada vez maior de necessitados. Seu trabalho impactou profundamente a vida de três mil famílias e ao menos 20 mil pessoas, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos.Pieter faleceu na tarde dessa segunda-feira (17) aos 100 anos de idade. O velório acontece na Capela Nossa Senhora do Brasil, no Jardim da Glória, em Cotia. O sepultamento será às 16h30 no cemitério Parque Morumby.Dedicada a enfrentar a pobreza, a Nuepo trabalha principalmente em Cotia, município de sua sede (própria), mas também vem atuando em Carapicuíba e de Embu das Artes.Embora tenha natureza cristã católica, em decorrência do perfil de fé de seu fundador e do parentesco espiritual com a irmandade Orionita, que mantém em Cotia o “Pequeno Cotolengo”, a Nuepo é entidade ecumênica porEm 2005 a Nuepo foi declarada(Cotia).Hoje, a instituição assiste mensalmente uma população excluída de aproximadamente 450 famílias, atuando com a doação de alimentos, assistência espiritual e orientação familiar, encaminhamento a órgãos de saúde, compra de medicamentos, viabilização de recursos para adequação de moradias, palestras e cursos semi-profissionalizantes.