Mulher é assassinada com facadas no rosto e no pescoço em Piedade

Crime foi cometido pelo companheiro da vítima

Crime foi registrado na Delegacia de Piedade. Foto: Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de matar a companheira, de 38, a facadas na casa dela. O crime ocorreu no sábado (15) no bairro Caetezal de Cima, em Piedade (SP).

Segundo a polícia, a mulher foi encontrada com ferimentos no rosto e no pescoço.Conforme reportagem da TV Tem, o homem negou à polícia que se encontrou com a mulher no dia do crime. Porém, após entregar o celular para a polícia, foi constatado que ele havia apagado todas as mensagens trocadas com a vítima.Rodinei passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O caso foi registrado como feminicídio na delegacia de Piedade.