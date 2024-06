Linhas que atendem municípios da região ganham 17 novos ônibus

Veículos possuem ar-condicionado, entrada USB e motor versão Euro 6, tecnologia com menor emissão de poluentes; veja quais são as linhas beneficiadas

Foto: Divulgação / EMTU

Seis linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) e operadas pela Viação Osasco começaram a operar com novos ônibus zero quilômetro desde segunda-feira (18).

Segundo a EMTU, são 13 novos veículos 0km já entregues e outros quatro previstos para começarem a operar a partir desta terça-feira (25).Os ônibus atendem linhas que ligam Barueri (Alphaville) a São Paulo e Osasco, beneficiando cerca de 15 mil passageiros que utilizam diariamente os serviços.De acordo com a empresa, a renovação da frota da Viação Osasco (Consórcio Anhanguera) contempla veículos Caio Apache Vip V com motor Euro 6, tecnologia mais moderna e limpa do mercado a diesel, com menor emissão de poluentes., disse.Com as inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 427 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro de 2023.390 - Osasco (Jardim Veloso)/ Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)466 - Osasco (Conjunto dos Metalúrgicos)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)466EX1 - Osasco (Terminal Santa Maria)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)466EX2 - Osasco (Santa Maria)/ Barueri (Alphaville / Green Valley)496 – São Paulo (Jardim João XXIII)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)496 EX1 - São Paulo (Rodovia Raposo Tavares - Km 17,8)/Barueri (Alphaville/Green Valley)