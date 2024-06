Antena parabólica digital: veja quem tem direito ao kit gratuito em Cotia

Troca é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Veja o critério para receber o serviço gratuitamente

Foto: Reprodução / G1

Em Cotia, a troca da antena parabólica tradicional para o novo modelo digital pode ser feita de forma gratuita. O benefício é garantido para famílias que possuem baixa renda e que estejam inscritas em algum programa social do Governo Federal (saiba mais detalhes abaixo).

A substituição é realizada pela Siga Antenado, Entidade Administradora da Faixa criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração para o sinal das parabólicas digitais.O kit é composto por: antena, receptor, cabos e controle remoto.O equipamento é necessário para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia 5G vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá trocar seus equipamentos pelos que operam na faixa Banda Ku.Apenas quem assiste TV pela parabólica tradicional precisa substituir os equipamentos pela nova parabólica digital, inclusive o receptor. Mas quem já assiste TV pelo sinal digital terrestre (antena espinha de peixe), pela parabólica digital, por streaming (internet) ou é cliente de TV paga, não precisa fazer nada, pois não sofrerá qualquer impacto pela mudança.Todas as pessoas registradas em algum cadastro do Governo Federal, e possuem uma parabólica tradicional em uso, precisam fazer a substituição do equipamento.Entre os programas sociais que dão direito ao kit da antena digital gratuitamente, estão: Auxílio Brasil, Pronatec, Carteira do Idoso, entre outros. Mas para que a nova antena seja instalada, é preciso que a residência da família já tenha a antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento no momento da visita dos técnicos.Para solicitar o kit gratuito basta acessarNo lado direito e no alto da tela, clique no botão “Distribuição de Kits”. Vai surgir uma tela com um formulário, que deve ser respondido para que a pessoa saiba se atende aos critérios obrigatórios à instalação gratuita. Também é possível fazer o agendamento pelo telefone 0800 729 2404.