Laboratório de ‘maconha gourmet’ é fechado pela polícia em Carapicuíba

No local, os agentes encontraram uma lousa com tarefas semanais, como limpar o microondas e agendar consulta no otorrino

Foto: Polícia Civil de SP

Um laboratório usado para a produção da ‘maconha gourmet’ foi fechado pela Polícia Civil em Carapicuíba. Um homem, de 37 anos, foi preso no local. Ele estava armado.



Lousa com tarefas diárias dos traficantes. Foto: Polícia Civil

“Os traficantes fazem uma mistura - que não segue um padrão - com uma essência de sabor. É um monte de produto químico e cada traficante coloca o que acha interessante, que vai causar dependência no usuário. Não tem um padrão, é muita química e uma essência para dizer que ela é mais gostosa", disse o delegado Estevão Castro, responsável pela investigação na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), ao G1.



A maconha gourmet, segundo a polícia, é vendida por aplicativos de mensagens e com entrega em domicílio. A droga também se popularizou em festas privadas e bairros nobres da capital.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a droga está em circulação há cerca de dois anos e é vendida de 30 a 50 vezes mais cara.







Segundo reportagem do G1, no laboratório, os agentes encontraram uma lousa com listas de tarefas semanais, como lavar a louça, limpar microondas e questões mais pessoais, como a necessidade de agendamento de uma consulta no otorrino e até comprar vitaminas para os traficantes.