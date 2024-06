Hoje tem Paralamas do Sucesso no Arraiá de Barueri; evento é gratuito

Show está marcado para às 20h

Paralamas do Sucesso. Foto: Divulgação

A banda de Rock Paralamas do Sucesso vai se apresentar hoje (13) no Arraiá de Barueri. O evento, que é gratuito, começará às 20h em frente ao Ginásio José Corrêa, no bairro Bethaville.









No ano passado, a Arraiá de Barueri reuniu cerca de 10 mil pessoas.



VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO



O Arraiá será entre os dias 12 e 16 e 20 e 24 de junho. Todos os shows acontecem às 20h, menos os que são abertos pelos artistas locais, que se apresentarão às 18h. No entorno do palco haverá diversas barracas de comidas típicas e brinquedos infláveis para completar a festa.No ano passado, a Arraiá de Barueri reuniu cerca de 10 mil pessoas.

Os Paralamas é uma das bandas mais icônicas e importantes do rock nacional, com mais de 40 anos de estrada, formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone.