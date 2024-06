Fumaça preta: 47 veículos a diesel são autuados na Raposo Tavares, em Cotia

Fiscalização foi realizada de forma simultânea em 21 pontos localizados nas principais rodovias do estado

Foto: Cetesb / Divulgação

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) promoveu, na terça-feira (11), a primeira ação da Operação Inverno 2024 com a realização de uma fiscalização simultânea em 21 pontos localizados nas principais rodovias do estado.

No total, segundo a Cetesb, foram 35.466 veículos movidos a diesel fiscalizados, com 35.021 aprovados e 445 penalizados, por emissão de fumaça preta acima do permitido pela legislação ambiental.Em Cotia, a fiscalização ocorreu no km 35,9 da rodovia Raposo Tavares. De acordo com a Companhia, 1.425 veículos foram fiscalizados e 47 acabaram sendo autuados.Os veículos movidos a diesel, que estão desregulados e circulam emitindo fumaça preta, podem ser autuados em 60 UFESPs - equivalente, em 2024, a R$ 2.121,60-. Para constatar a emissão excessiva, os técnicos da CETESB utilizam a Escala de Ringelmann, uma escala gráfica para avaliação visual, com tonalidades que vão do branco ao preto.A operação contou com participação dos técnicos das diretorias de Engenharia e Qualidade Ambiental e de Controle e Licenciamento Ambiental, da CETESB, e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, além de agentes das concessionárias das rodovias.