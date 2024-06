Itapevi tem 721 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (1)

A partir da desta segunda-feira (1º), Itapevi oferece um total de 721 novas vagas de emprego, nas áreas de logística, telemarketing, serviços, e muito mais. Estas vagas estarão disponíveis graças ao processo de intermediação de contratação das empresas do município e região. A oportunidade em destaque nesta semana, é no posto de auxiliar de logística, com 570 cargos disponíveis.





O principal objetivo destas contratações é fomentar a economia da cidade . Os interessados em se candidatar devem comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 88 – Cidade Saúde). No local, é possível obter informações referentes a salários, requisitos exigidos e os benefícios concedidos pelas contratantes.





As chances estão disponíveis são para candidatos a partir do ensino fundamental incompleto. Outras chances exigem ou ensino médio ou curso superior. Diversos cargos também não pedem experiência prévia e, assim, são uma porta de entrada rumo ao primeiro emprego.





Os candidatos devem levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF. O próprio sistema do PAT encaminha para a determinada vaga, com base no perfil profissional de cada pessoa.





Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.









Funções oferecidas:





Além de auxiliar de logística, as funções de ajudante de carga e descarga e auxiliar de limpeza também aparecem em destaque, com 83 e 25 vagas disponíveis, respectivamente.





Confira abaixo todas as oportunidades da semana: