Homem é preso após dar tiros para o alto em Embu das Artes

Caso ocorreu na madrugada deste domingo (30).

Foto: Divulgação 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano

Na madrugada deste domingo (30), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo em Embu das Artes.Segundo a polícia, o indivíduo foi abordado após efetuar disparos para o alto através da janela de um veículo na Av. João Paulo I na região central de Embu das Artes.No interior do carro, foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Taurus com capacidade para seis tiros, quatro cápsulas íntegras e duas deflagradas, a arma estava com a numeração apagada,O homem que não teve a identidade revelada foi conduzido e apresentado à Delegacia Central de Embu das Artes, onde permaneceu detido.