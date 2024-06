Primeiro trem da Linha 17-Ouro chega ao litoral de SP

Linha deve iniciar operações em 2026 e ligar o Aeroporto de Congonhas a estação de trem Morumbi.

O primeiro trem da Linha 17-Ouro chegou ao Brasil na tarde deste sábado (29), vindo da China, onde foi fabricado. O navio “Kong Que Song” atracou no Porto de Santos, trazendo a composição que será retirada da embarcação no domingo (30) e passará pelos procedimentos de liberação aduaneira antes de ser transportada até a capital paulista.



Os passos seguintes compreendem a subida da serra do litoral paulista, por meio de cinco carretas, que transportarão individualmente cada um dos carros do trem até o Pátio Água Espraiada. A logística envolve apoio de tráfego especial em horários específicos, de forma a reduzir os impactos no tráfego das rodovias e avenidas do trajeto.

Já no Pátio na capital, o veículo será montado por completo, incluindo a passagem entre carros e passará pelo protocolo de testes que vão garantir o certificado de segurança e liberação para a operação.

O transporte marítimo do trem desde a China foi iniciado em 15 de maio, com o embarque no navio no Porto de Zhangjiagang, na região de Xangai.



Esse trem faz parte de um lote de 14 unidades encomendadas pelo Metrô junto à BYD, que fabrica as composições na China. A segunda unidade chegará ao Brasil ainda este ano e os demais serão entregues ao longo de 2025, de acordo com o cronograma estabelecido.