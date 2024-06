Inverno sem frio? Veja como fica a previsão em Cotia com a chegada da estação

A nova estação chega oficialmente hoje (20) às 17h51 e, em seus primeiros dias, deve manter as condições de tempo firme e seco

Foto: Vagner Santos

Com a chegada da estação do inverno, a cidade de Cotia se prepara para as mudanças climáticas que acompanham esse período do ano.

A previsão meteorológica indica que, embora seja uma estação conhecida pelo frio, este ano pode ser um pouco diferente.A nova estação chega oficialmente hoje (20) às 17h51 e, em seus primeiros dias, deve manter as condições de tempo firme e seco.Além disso, as temperaturas devem ficar acima da média para o mês, com máximas de 29ºC e mínimas de 13ºC, até sábado (22).De acordo com os especialistas em meteorologia, as temperaturas mais amenas do que o habitual se deve a diversos fatores, como a influência de massas de ar quente e a ausência de fenômenos climáticos extremos.A previsão para a estação que chega nesta quinta é um reflexo, também, do ano atípico que, desde o início, tem registrado pouca ocorrência de chuva e registro de ondas de calor.Até o dia 4 de julho, as temperaturas em Cotia manterão uma média de 14ºC (mínima) e 28ºC (máxima).