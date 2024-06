Hopi Hari: crianças de até 12 anos terão entrada gratuita durante as férias escolares

Com início no próximo dia 28/6, a promoção vai até o dia 11 de agosto

Foto: Divulgação / Hopi Hari

Nas férias escolares deste ano, as crianças de até 12 anos terão entrada gratuita no Hopi Hari, desde que estejam acompanhadas por pessoa pagante.

Com início no próximo dia 28/6, a promoção vai até o dia 11 de agosto.Durante esses dias, os ingressos do Hopi Hari custam a partir de R$ 129,90 por pessoa dependendo da data. Os sábados e domingos custam mais caro, R$ 149,90.Localizado na Rodovia dos Bandeirantes, no km 72, bairro Moinho, em Vinhedo, o parque de diversões conta com mais de 40 atrações, algumas revitalizadas para as férias escolares, como montanhas russas, rio bravo, roda gigante, entre outras.Com peças de teatro, o Hopi Hari apresenta o espetáculo “Alice no País das Maravilhas”, além do lançamento da peça “O Que Conta o Faz de Conta”.