Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente no Rodoanel, em Carapicuíba

Acidente envolveu um caminhão e dois carros

Foto: Artesp

Duas pessoas morreram carbonizadas após um grave acidente no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, nessa quarta-feira (19). A ocorrência foi por volta das 10h20 e só finalizou às 23h.

Segundo informações apuradas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), um caminhão trafegava pela rodovia na pista externa na faixa 2 de rolamento. O motorista do caminhão disse que, ao chegar no km 15, deparou-se com o fluxo de veículos em velocidade reduzida.De acordo com o motorista, o freio do caminhão falhou e, mesmo tentando desviar o caminhão para o canteiro central, acabou colidindo contra a traseira de um carro. Com a batida, um terceiro veículo foi prensado e os dois pegaram fogo.As identidades das pessoas que morreram não foram divulgadas e não foi informado se houve mais feridos.