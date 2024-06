Eleições 2024: Embu das Artes pode ter 2º turno para prefeito pela 1ª vez na história; entenda

Município atingiu a marca de 207.471 eleitores, segundo o TRE-SP

Foto: Prefeitura de Embu das Artes

De acordo com o Tribunal Regional Eleitorial de São Paulo (TRE-SP), o município ultrapassou a marca de 200 mil eleitores, condição prevista na Constituição Federal para o novo pleito desde que nenhum candidato ou candidata à prefeitura alcance a maioria absoluta dos votos.Vale lembrar que a maioria absoluta é atingida quando a votação obtida pelo candidato ou candidata é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos mais um - sem contar os votos brancos ou nulos.Nas Eleições 2020, Embu tinha 189.289 eleitores e eleitoras aptos, e agora atingiu a marca de 207.471.explica o TRE-SP.Dos 645 municípios paulistas, 30 têm a possibilidade de 2º turno nas Eleições 2024. São eles:São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, Santo André, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Mogi das Cruzes, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Carapicuíba, Barueri, Bauru, São Vicente, Praia Grande, Itaquaquecetuba, Franca, Taubaté, Guarujá, Suzano, Limeira, Taboão da Serra, Embu das Artes e Sumaré.