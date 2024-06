Bebê de apenas seis dias é salvo por policiais após se engasgar em Osasco

Polícias ao lado dos pais e do pequeno Endrick Gael no Pronto Socorro - Foto: PM







Imediatamente, um dos policiais iniciou a manobra de desengasgamento, resultando em uma melhora imediata nas vias aéreas.



A polícia conduziu rapidamente Endrick ao Pronto-Socorro Amador Aguiar, onde o garoto recebeu os cuidados médicos necessários.

Endrick Gael de apenas seis dias se engasgou neste sábado (29) no bairro Piratininga em Osasco e foi salvo por Policiais Militares.Policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar e ao chegarem ao local, os agentes encontraram os pais de do recém-nascido visivelmente desesperados e verificaram que o pequeno estava com a respiração interrompida e os lábios já com coloração roxa.