MPB, sertanejo e piseiro: Barueri reúne grandes nomes da música nacional em 10 dias de Arraiá

Elba Ramalho, Paralamas do Sucesso, Léo Santana, É o Tchan, Michel Teló e muito mais! Evento é gratuito! Veja a programação completa

Arraiá de Barueri de 2023. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Barueri vai realizar, entre os dias 12 e 16 e 20 e 24 de junho, o Arraiá da cidade. Serão dez shows gratuitos de artistas renomados que se apresentarão em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa.





Todos os shows acontecem às 20h, menos os que são abertos pelos artistas locais, que se apresentarão às 18h. No entorno do palco haverá diversas barracas de comidas típicas e brinquedos infláveis para completar a festa.





No ano passado, a Arraiá de Barueri reuniu cerca de 10 mil pessoas.





PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DE BARUERI





A festa vai misturar diversos estilos musicais. Haverá piseiro, rock, funk, forró, samba, entre outros.





A abertura será no dia 12 de junho (quarta-feira) com a cantora cearense Mari Fernandez, principal nome feminino do piseiro.





Na quinta-feira, 13, é a vez dos Paralamas do Sucesso, uma das bandas mais icônicas e importantes do rock nacional, com mais de 40 anos de estrada, formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone.





Dennis DJ se apresenta na sexta (14), trazendo para o palco todo o swing de seu funk carioca e funk melody.





No sábado (15), a dupla sertaneja Marcos & Belutti sacodirá a plateia com seus hits mais famosos.





Para fechar a primeira semana de apresentação, no domingo (16), ninguém menos que a cantora, compositora e multi-instrumentista Elba Ramalho subirá no palco para mostrar o melhor da MPB nacional de todos os tempos. Nesse show, a abertura fica a cargo da banda musical católica Colo de Deus, às 18h.





A segunda semana de shows começa na quinta (20) com as músicas dançantes e animadas de axé e pagode do cantor Leo Santana.





A festa segue com o pagode do É o Tchan, sexta, 21; com o sertanejo de Michel Teló, no dia 22, com abertura de Tony Allysson às 18h; e com o samba do cantor Ferrugem, no domingo (23).





O encerramento ficará por conta do forró do Rastapé na segunda (24), em cima do trio elétrico, com a grande e tradicional queima de fogos.