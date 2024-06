PM apreende 19 máquinas de caça-níquel ao atender caso de violência doméstica em Osasco

Homem foi denunciado por ameaçar sua companheira com uma arma de fogo

Foto: PMSP

Um homem foi preso em sua própria residência, em Osasco, após ameaçar sua companheira nessa segunda-feira (17). Ele estava armado e sob o efeito de drogas, segundo a Polícia Militar. O caso ocorreu no bairro Mutinga.

A PM foi acionada por uma amiga da vítima, que também estava no local. Ela contou aos policiais que, durante uma discussão, o companheiro de sua amiga pegou uma arma, colocou-a na cintura e a expulsou do local, mantendo a esposa dentro da residência.Segundo a PM, o homem resistiu à abordagem e precisou ser imobilizado. Após contê-lo, os agentes realizaram uma busca na residência, encontrando a arma de fogo debaixo do colchão. A pistola Taurus 9mm PT92 estava municiada com 18 munições, além de uma caixa contendo um carregador vazio e outra com nove munições.Mas o que a PM não esperava era encontrar, durante a busca na casa do suspeito, 19 máquinas de caça-níquel, noteiros, pendrives, materiais para manutenção e montagem das máquinas, além de uma quantia em dinheiro.Todos os materiais foram apreendidos.O homem foi detido e permanece à disposição da Justiça.